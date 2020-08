Meteo, le previsioni della settimana

La settimana inizia con un cambiamento delle condizioni meteo. Tornano i rovesci e qualche temporale, lieve calo termico.

Nel dettaglio: martedì 18 agosto: cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su tutta la provincia, con sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani, anche in pianura. Massime in flessione, non superiori a +32°.*

Mercoledì 19 agosto: sereno o poco nuvoloso, senza rischio pioggia. Temperature minime fresche al di sotto dei +20°, massime non oltre +30°/+31°.* Giovedì 20 agosto: una nuova rimonta dell’Alta Pressione garantisce sole e tempo stabile. Minime fresche, massime in nuovo aumento.

Linea di tendenza

Il fine della settimana si prospetta stabile e caldo, in virtù della presenza dell’Anticiclone nord-africano sul territorio emiliano-romagnolo. Massime di nuovo fin sui +35°. Meteo a cura di Centro Meteo Emilia Romagna.