Meteo Bologna, le previsioni della settimana 8-14 maggio

Alta pressione con tempo stabile e nel complesso soleggiato ad eccezione di velature sparse in transito. La seconda settimana di maggio inizia quindi con temperature in aumento, con picchi fino a 27/28 gradi, secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti, di 3Bmeteo. La nuvolità in modesto aumento da lunedì, peggiora a metà della settimana, quando avremo una maggiore instabilità e possibilità di piogge sparse e rovesci.

Meteo Bologna 8 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2887m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 9 maggio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3049m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 10 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2721m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 11 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2216m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 12 maggio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2075m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna 13 maggio

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 55mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2284m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna 14 maggio

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 59mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2564m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.