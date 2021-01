Meteo, le previsioni per il fine settimana di Capodanno

Queste le previsioni per il primo fine settimana del nuovo anno, 2, 3 e 4 gennaio, elaborate da 3b Meteo.

SABATO: la circolazione si mantiene depressionaria, anche la giornata di oggi sarà condizionata dal maltempo con piogge sparse e intermittenti sull'Emilia, qualche fenomeno questa volta interesserà anche la Romagna. Quota neve in rialzo verso i 600-600m, oltre i 1200m sull'Appennino romagnolo. Temperature in generale rialzo a tutte le quote. Venti moderati di Scirocco in Romagna, da Nord Est in Emilia. Mari mossi.



DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorali, dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su pianura emiliana e pianura romagnola giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti molto deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 800 metri. Mare da molto mosso a mosso.



LUNEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1050 metri. Mare mosso.