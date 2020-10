Meteo, le previsioni per il fine settimana

Queste le previsionie meteo per il fine settimana a Bologna, elaborate da 3Bmeteo. dopo un giovedì a tratti perturbato, venerdì avremo ancora della nuvolosità diffusa sull'Emilia Romagna, con qualche pioggia o rovescio ancora possibile su Appennino e settori romagnoli, nonchè residue pioviggini in mattinata sulle pianure emiliane.

Dal weekend miglioramento grazie ad un progressivo rialzo della pressione, con più sole sebbene alternato a nubi irregolari, al più qualche piovasco in Appennino. In questa fase ripresa termica per quanto concerne le massime, mentre le minime saranno in calo, localmente sotto i 6-7°C in pianura all'alba. Seguite tutti gli aggiornamenti.

Previsioni meteo giorno per giorno

VENERDI': Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1830m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

SABATO: A Bologna dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2017m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

DOMENICA: a Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1959m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.