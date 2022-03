Meteo, le previsioni per il fine settimana: arriva la primavera

Bassa pressione in transito, ma niente piogge e clima quasi estivo per questo fine settimana del 25 e 26 marzo 2022 sul bolognese. Queste le previsioni meteo sintetizzate guardando lo scenario elaborato da 3bmeteo per l'Emilia-Romagna. Sebbene il fronte anticiclonico che da qualche giorno troneggia sull'Europa mostri segni di cedimento, l'incursione di una goccia di bassa pressione in arrivo dal Marocco non riuscirà a cambiare gli equilibri e favorire un cambio meteorologico rilevante, almeno non fino alla settimana prossima.

Pertanto nel bolognese avremo altri giorni con temperature leggermente al di sotto della media del periodo, con mattinate e serata fresche ma secche, intervallate da giornate decisamente primaverili, con punte anche di 22 gradi, soprattutto nella giornata di sabato 25.

Domenica 26 marzo, leggero aumento della temperatura, con ventosità lievemente accentuata sui rilievi. Il transito di nubi alte porterà a velature diffuse ma il clima mite la farà da padrone.

Continua la siccità: qualche pioggia prevista per la prossima settimana

Continua il grave stato di siccità su tutta la pianura padana e anche i bacini minori delle valli emiliane. Anche se non risolutivo, un peggioramento meteo con conseguenti piogge, è previsto nella prossima settimana. Saranno quindi precipitazioni 'a spot', limitate nel tempo, per ora non indicate con carattere violento, anche se la attendibilità della previsione al momento non è alta. In tendenza si assiste a un indebolimento del largo promontorio anticiclonico che ha dominato l'Europa nella seconda metà di marzo.