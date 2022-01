Meteo, le previsioni del fine settimana

Fine settimana all'insegna del tempo variabile nel bolognese. Secondo le previsioni elaborate da 3bmeteo per le giornate dell'8, 9 e 10 gennaio 2022, il veloce transito di una saccatura di origine artica darà origine a un affondo di precipitazioni anche nevose che interesserà però per lo più l'alto e basso appennino.

In particolare, mentre sabato 8 gennaio trascorrerà relativamente con cielo sereno e temperature in media, per domenica sono previste precipitazioni anche a carattere nevoso anche se non molto intense, soprattutto in pianura. Più consistenti sulle dorsali appenniniche. Il fenomeno sarà tuttavia in rapido esaurimento, lasciando spazio già da lunedì al ritorno del tempo sereno e terso. Avvio di settimana all'insegna del cielo sereno, temperature in linea con la media del periodo.