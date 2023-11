Meteo: per domani allerta arancione per forte vento sull’Appennino

Per domani, martedì 14 novembre, è prevista una allerta arancione per il forte vento nell’area appenninica di alcune province emiliano-romagnole, compresa quella di Bologna. “A partire dal primo pomeriggio – scrive Arpae nel suo rapporto – è prevista un’intensificazione dei venti da sud-ovest, in particolare sull’Appennino centro-orientale, dove l’intensità potrà raggiungere il valore di forte burrasca (75-90 km/h), con rinforzi o raffiche di intensità anche superiore”.

Per il resto della settimana in Emilia-Romagna, come scrive il sito specializzato 3bmeteo.com, il tempo sarà più o meno stabile, anche se non sempre soleggiato: “Avvio della nuova settimana con tempo decisamente più stabile e cielo ampiamente soleggiato, alternato ad alcuni passaggi nuvolosi di poco conto. Al mattino saranno probabili delle foschie/nubi basse verso la pianura con qualche nebbia a ridurre la visibilità. Da lunedì, inoltre, sensibile aumento termico soprattutto nelle aree collinari e montuose, meno in pianura dove, comunque, il clima sarà mite per la stagione specie nelle ore centrali del giorno”.