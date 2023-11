Ancora maltempo: giovedì allerta arancione per rischio idrogeologico

Ancora un’ondata di maltempo su tutta l’Emilia. Così recita il bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia).

L’allerta arancione è stata diramata per l’intera giornata di domani, giovedì 2 novembre, su tutto il territorio emiliano. “Stato di allerta arancione – si legge nel comunicato diffuso dalla Regione Emilia-Romagna – per frane e piene dei corsi minori per la giornata di domani giovedì 2 novembre in tutto l’Appennino emiliano, nello specifico nei territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Sempre per frane, piene e temporali, l’allerta è ancora arancione nella bassa collina e nella pianura emiliana. In particolare, sono previste precipitazioni intense e persistenti anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani – si conclude la nota – con possibili superamenti delle soglie 2”.