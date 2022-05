Meteo Bologna, le previsioni per la settimana: sole e temperature in rialzo

A Bologna torna il sole: dopo la pioggia e l’abbassamento delle temperature che hanno contraddistinto le ultime giornate, il maltempo dovrebbe finalmente lasciar spazio alla primavera.

Come raccolto dal sito specializzato 3bMeteo, infatti, il clima sarà soleggiato per tutta la settimana, con temperature minime di 12 gradi e massime che arriveranno a sfiorare i 30 gradi.

Le previsioni per martedì 10 maggio

A Bologna domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2903m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì 11 maggio

A Bologna dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3167m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per giovedì 12 maggio

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3879m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per venerdì 13 maggio

A Bologna cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3866m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.