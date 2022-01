Meteo, le previsioni della settimana a Bologna

Su Bologna l'alta pressione garantirà per i prossimi giorni condizioni di stabilità con cieli pressoché sereni. Foschie nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime in lieve rialzo; massime non oltre i 8/10°C. Ventilazione debole specie dai quadranti occidentali. (Meteo a cura di 3bMeteo).

Le previsioni della settimana a Bologna

Lunedì 17 gennaio: su Bologna l'alta pressione garantirà per i prossimi giorni condizioni di stabilità con cieli pressoché sereni. Foschie nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime in lieve rialzo; massime non oltre i 8/10°C. Ventilazione debole specie dai quadranti occidentali.

Martedì 18 gennaio: a Bologna domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1778m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Mercoledì 19 gennaio: a Bologna dopodomani tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1729m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 20 gennaio: a Bologna cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1017m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 21 gennaio: a Bologna tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 802m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.