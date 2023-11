Meteo: le previsioni per la settimana

Previsioni meteo tutto sommato positive la città di Bologna, a partire da lunedì 20 novembre: il sito specializzato 3bmeteo.com parla di “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, e non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente”.

In generale, per la prossima settimana in Emilia-Romagna dovrebbero esserci “temperature in calo, in particolare nelle minime. Nubi in graduale aumento ad inizio settimana, per il transito di una saccatura atlantica, alimentata da correnti di estrazione artico marittima: nuove piogge tra il 21 e 22 novembre, più probabili e frequenti tra Emilia centro orientale e Romagna. Temperature di nuovo in calo da metà settimana”.