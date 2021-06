Meteo Bologna, previsioni e temperature del week-end

Che tempo ci attende per il weekend alle porte? Le previsioni di 3BMeteo.

Sabato 12 giugno, il Meteo a Bologna e le temperature

Alta pressione in rinforzo alimentata da aria calda subtropicale. Giornata soleggiata e calda sull'Emilia Romagna, con al più qualche nube alta di passaggio e isolati rovesci sui crinali appenninici. Caldo in aumento e pure afoso, con massime sui 31-32°C in pianura, qualche grado in meno lungo le coste. Venti a regime di brezza termica, qualche rinforzo da Sudovest in Appennino a fine giornata. Mare poco mosso.

Domenica 13 giugno, il Meteo a Bologna e le temperature

Alta pressione in ulteriore rinforzo, alimentata da aria calda subtropicale. Giornata soleggiata e calda, con al più isolati temporali di calore sui crinali appenninici. Ulteriore rialzo termico, punte di 34°C sulle pianure emiliane; caldo anche afoso, specie tra tardo pomeriggio e sera. Venti a regime di brezza, rinforzi da Est sulle coste al pomeriggio. Mare poco mosso.

Scoppia l'estate nel weekend con punte di 34°

Venerdì sole alternato a qualche rovescio o temporale sull'Emilia Romagna, sia sull'Appennino che sulle pianure, specie tra modenese, bolognese, ferrarese e sulla Romagna interna. Il tutto in un contesto termico abbastanza caldo e afoso.

Nel weekend rinforzo più deciso dell'anticiclone con tempo stabile, al più isolati rovesci sui crinali appenninici. Caldo in intensificazione, con punte di 33-34°C domenica sulle pianure emiliane e afa anche piuttosto accentuata. Pure la prima parte della prossima settimana si prospetta in prevalenza stabile e calda, a seguire probabili nuovi temporali e smorzamento delle temperature, da confermare.