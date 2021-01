Meteo, le previsioni della settimana

La settimana dell'Epifania 2021 sarà all'insegna del tempo incerto, con precipitazioni piovose e nevose fino ai tratti collinari. E' quanto prevedono le proiezioni di 3bmeteo sull'Emilia-Romagna, che però per vedere la neve in pianura dovrà ancora aspettare. Intanot queste le previsioni per i prossimi tre giorni.

MARTEDI': in seno all'ampia circolazione ciclonica che abbraccia gran parte d'Europa e Italia, si approfondisce un nuovo vortice responsabile di una veloce passata di precipitazioni da Sud verso Nord anche sull'Emilia Romagna. Il richiamo di aria fredda favorirà nevicate a quote collinari se non a tratti in pianura in serata sull'Emilia centro-occidentale. Temperature e in calo. Venti in rinforzo tra Sudest ed Est, in rotazione serale da Ovest sulla pianura emiliana. Mare mosso o molto mosso al largo.

MERCOLEDI': il fronte giunto il giorno precedente risale verso Nord lasciando in eredità cieli irregolarmente nuvolosi sull'Emilia Romagna ma con scarsi fenomeni. In nottata residue precipitazioni nevose a tratti in pianura ma in esaurimento; tra pomeriggio e sera nuove locali precipitazioni soprattutto su Appennino e Romagna, nevose a quote molto basse. Temperature in calo, clima freddo.

GIOVEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole nevicate in serata. Nello specifico su litorali e pianura romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. Deboli nevicate dalla sera; sulla dorsale emiliana Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli nevicate serali; sulla dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 600 metri. Mare da mosso a poco mosso.