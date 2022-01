Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Queste le previsioni meteo elaborate da 3bmeteo per l'inizio della seconda settimana di gennaio. ra domenica e lunedì l'affondo di una saccatura in discesa dal Nord Europa colma di aria fredda di matrice artica favorirà l'approfondimento di un vortice depressionario sull'Italia centro-meridionale, con tempo che tenderà a peggiorare anche sull'Emilia Romagna.

In particolare, nella mattinata di domenica non sono esclusi fugaci episodi nevosi sull'Emilia mentre sulla Romagna avremo instabilità diffusa con le nevicate che potranno spingersi anche in prossimità della fascia costiera. Lunedì ancora residua instabilità sulla bassa Romagna, poi tempo che tenderà a migliorare ma con clima dai connotati prettamente invernali.