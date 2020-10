Meteo, le previsioni per la settimana

Queste le previsioni per l'inizio della quarte settimana di ottobre, elaborate da 3bmeteo. A Bologna oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 8.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.5°C, la minima di 13.4°C, lo zero termico si attesterà a 3303m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: vento.

LUNEDI': Una nuova perturbazione è prevista in transito dal Nord verso il Centrosud della Penisola, determinando i suoi effetti anche sull'Emilia Romagna. Rovesci e qualche temporale sono attesi tra mattino e primo pomeriggio su dorsale occidentale e Ovest Emilia; peggiora poi in serata con fenomeni più diffusi da Emilia verso Romagna, specie interna. Temperature massime previste in calo. Venti meridionali in prevalenza moderati, forti su coste romagnole e Appennino. Mare da mosso a molto mosso.

A Bologna domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1984m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

MARTEDI': La perturbazione giunta ieri si muove verso Sud portando ancora qualche fenomeno nella notte sulla Romagna; nuove piogge sono poi attese in mattinata sull'Emilia, specie centro occidentale, meglio in Romagna. Migliora tuttavia nel corso del pomeriggio con ritorno a tempo asciutto e schiarite via via più ampie, salvo la possibilità di qualche isolato piovasco in sviluppo diurno a ridosso dell'Appennino romagnola e in serata al confine con il Veneto. Venti deboli meridionali in rotazione a settentrionali. Zero termico nell'intorno di 1750 metri. Mare mosso. Temperature in lieve rialzo.

A Bologna dopodomani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2993m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDI': l'alta pressione torna ad impossessarsi dell'Emilia Romagna, rinnovando così condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione , eccezion fatta per qualche sparuto annuvolamento di passaggio. Rischio di locali foschie o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino lungo il Po. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare mosso. Temperature stabili o in locale aumento.