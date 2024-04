Meteo Bologna: 1° maggio "incerto", allerta temporali in Appennino

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Fino al 30 aprile meteo più stabile a Bologna con aumento delle temperature, ma non sarebbe ancora finita. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, possibile peggioramento tra la tarda serata del 30 e 1° maggio per il transito di una nuova perturbazione, in grado di riportare piogge anche a carattere temporalesco e un moderato calo termico.

Arpae e Protezione civile hanno diramato l'allerta gialla per temporali sulla montagna bolognese, a partire dalla seconda parte della giornata di martedì 30 aprile.

Meteo Bologna 30 aprile

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Meteo Bologna 1 maggio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2651m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.