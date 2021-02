Allerta Meteo, attese minime anche sotto lo 0: qualche fiocco venerdì

Tempo instabile su Bologna per il transito di una perturbazione. Secondo le previsioni 3Bmeteo, giovedì 11 è prevista qualche foschia mattutina, ma le nubi torneranno nel corso di venerdì 12, con il rischio di qualche fiocco di neve in serata. Più sole nel weekend ma anche con clima freddo, attese minime anche sotto gli zero gradi.

Secondo Arpa, nella giornata di venerdì 12 febbraio l'ingresso di una perturbazione associata alla irruzione di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento con precipitazioni nevose in mattinata sui rilievi centro-occidentali, in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione.

Le precipitazioni, a carattere debole, saranno nevose fino alla pianura sul settore emiliano mentre in Romagna la quota neve sarà intorno ai 300 metri, in abbassamento fino alla pianura nella serata. Quantitativi previsti attorno a 5-10 cm tra pianura e collina e tra 15-20 cm sulle aree montane.