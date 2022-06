Meteo Bologna, le previsioni della settimana

Temperature in rialze e cieli in prevalenza sereni durante la settimana dal 13 al 19 giugnpo a Bologna. Cosa ci attende secondo le previsioni 3Bmeteo

Lunedì 13 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3797m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Un campo di alte pressioni interessa le l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi; al pomeriggio isolati temporali di calore sull'Appennino. Ulteriore rialzo termico, punte di 33-35°C sull'Emilia centro-occidentale, meno caldo ma più afoso lungo le coste. Venti a regime di brezza con rinforzi orientali al pomeriggioa partire dai litorali. Mare in prevalenza poco mosso.

Martedì 14 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 3819m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Alta pressione disturbata da infiltrazioni instabili in quota. Gioranta comunque soleggiata e calda sull'Emilia Romagna, ma con qualche temporale di calore in più sui settori appenninici emiliani durante il pomeriggio. Temperature in lieve calo, più marcato in Appennino laddove si svilupperanno i temporali; massime sui 29-31°C in pianura. Venti a regime di brezza, ma con generale rotazione e rinforzo da Est durante il pomeriggio su coste e pianure. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Mercoledì 15 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3935m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

A lta pressione con tempo soleggiato e caldo sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio tuttavia innesco di qualche nuovo rovescio o temporale di calore in Appennino, breve ma talora intenso. Si intensifica il caldo, fino a 32-34°C sull'Emilia, meno caldo ma molto afoso su coste e Romagna. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Giovedì 16 giugno

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4053m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

?Alta pressione africana in rinforzo sull'Emilia Romagna per una giornata assolata e decisamente calda, con punte di 34-35°C sulle pianure emiliane. Qualche grado in meno su coste e Romagna ma afa elevata. Isolati temporali di calore non esclusi in Appennino dal pomeriggio.

Venerdì 17 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4234m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sui litorali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mare quasi calmo.

Sabato 18 giugno

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4403m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 19 giugno

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 38°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4387m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura emiliana, pianura romagnola, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.