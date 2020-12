Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: attenzione alla nebbia

Tempo stabile fino a martedì compreso su Bologna, con ampio soleggiamento fino a lunedì, mentre a seguire giungeranno nubi alte talora estese. Mercoledì modesta perturbazione di passaggio con qualche fugace pioggia possibile.

Queste le previsioni di 3Bmeteo: si segnalano anche banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata.

Alta pressione e tempo stabile sull'Emilia Romagna, ma con formazione di nebbie sulle pianure, specie lungo il Po, dove potranno localmente persistere anche durante il pomeriggio. Generalmente soleggiato su Appennino e Romagna, ma con tendenza ad aumento della nubi alte e stratiformi soprattutto in serata. Temperature in aumento in quota, in calo nei minimi in pianura con gelate notturne. Venti deboli variabili, qualche residuo rinforzo da Nord-Nordovest lungo le coste. Mare poco mosso o a tratti ancora mosso al largo.