Meteo, week-end estivo, ma senza esagerare

Sole prevalente e al più nuvolosità irregolare a tratti di passaggio, ma con basso rischio di pioggia a Bologna. Clima diurno caldo, ma senza eccessi, con massime in genere entro i 30/31 gradi nel fine settimana. Sono le previsioni per il fine settimana di 3Bmeteo che annuncia anche una fase più calda da lunedì con temperature in graduale aumento fino a raggiungere 35 gradi entro metà settimana.

Meteo Bologna sabato 15 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3557m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna domenica 16 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3870m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.