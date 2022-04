Meteo, le previsioni della settimana

Il tempo a Bologna oggi è stabile e asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, quindi gita fuori porta assicurata. Questa tendenza, prevede il meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, proseguirà fino a metà della nuova settimana, quando una perturbazione potrebbe raggiungere il Nord Italia e il capoluogo emiliano, portando maltempo e piogge fino al prossimo weekend. Temperature massime in calo fino a 17/18°C a Pasquetta, più alte martedì con punte fino a 22°C.

A Bologna intanto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1601m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.