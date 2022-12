Meteo Bologna, le previsioni per la settimana di Natale

Su Bologna, settimana caratterizzata da cielo spesso grigio, per nubi basse e talora compatte. Contesto comunque stabile e prevalentemente asciutto, salvo il possibile transito di deboli precipitazioni nel corso della sera di mercoledì. Temperature minime entro 3-5°C, massime entro 7-8°C fino a metà settimana, in rialzo a seguire. Queste le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Lunedì 19 dicembre

Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3345m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì 20 dicembre

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3573m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì 21 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata deboli piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2731m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 22 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2290m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì 23 dicembre

Cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 3333m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 24 dicembre

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3474m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 25 dicembre

Nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3233m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

