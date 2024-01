Meteo Bologna, freddo in attenuazione: le previsioni di inizio settimana

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Freddo in attenuazione con un inizio settimana di tempo stabile e in partenza soleggiato. Dal pomeriggio di lunedì nubi in aumento da ovest con qualche pioggia entro sera tra Liguria ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 6 e 10, come da previsioni di 3Bmeteo.

In arrivo una nuova rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale, con qualche fugace pioggia attesa nella seconda parte di lunedì su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e poi martedì su parte del Sud.

Da mercoledì, spiegano i meteorologi di 3Bmeteo, via libera all'alta pressione che posizionerà i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale. Sull'Italia tempo stabile ma non sempre soleggiato perchè la massa d'aria sarà si mite ma anche molto umida quindi nei bassi strati si formeranno foschie e nebbie che potranno essere al Nord anche persistenti. Nubi basse e foschie potranno interessare anche l'area tirrenica con nebbie notturne e mattutine anche nelle valli e le pianure del Centro Sud. Insomma il tipico quadro anticiclonico invernale.

Nel contempo una saccatura fredda interesserà l'Europa orientale portando nevicate fino a quote molto basse.

Meteo Bologna lunedì 22 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3025m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna martedì 23 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2046m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

