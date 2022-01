Meteo Bologna, le previsioni della settimana

Ancora tempo stabile almeno sino a metà della prossima settimana eccezion fatta per nebbie e foschie nottetempo e al primo mattino; nubi in aumento invece da mercoledì ma con ancora rischio pioggia basso o assente. Minime ancora contenute, massime sin verso i 7/9°C. Ventilazione debole al più moderata specie dai quadranti occidentali. Come da previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, a Bologna domenica 23 gennaio cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1867m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Grazie al rinforzo dell'alta pressione, almeno fino a mercoledì condizioni di tempo stabile ma anche soleggiato in montagna e in collina. Nebbie via via più diffuse e persistenti si faranno largo sulla Via Emilia in particolare da Domenica. Possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche nella seconda parte della settimana per il sopraggiungere di un rapido e impulso freddo da nord, comunque da confermare. Diffuse gelate tra notte e primo mattino con valori compresi tra -1 e -4°C; temperature massime in rialzo salvo sulle aree nebbiose. Seguite gli aggiornamenti.

Tempo stabile su tutte l'Emilia Romagna con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito tra mattina e pomeriggio. Nebbie e foschie in pianura specie lungo il Po nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime anche negative, possibili gelate; massime tra i 5°C e i 10°C. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare calmo.