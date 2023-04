Meteo Bologna, le previsioni della settimana dal 24 al 30 aprile

Secondo le previsioni del meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo due rapidi impulsi freddi dal Nord Europa determineranno un avvio di settimana improntato all'instabilità a Bologna e hinterland. Sospinte da umide correnti sud-occidentali, le prime piogge raggiungeranno il capoluogo felsineo nella mattinata di lunedì; nelle 24 ore successive, fino al pomeriggio di martedì, annuvolamenti irregolari - alternati a pause più asciutte e soleggiate - potranno dar luogo a brevi rovesci a carattere localizzato. Temperature in moderato calo, con tendenza a rinforzo della ventilazione di Bora al transito dei sistemi frontali. Da mercoledì al via una nuova rimonta dell'alta pressione, foriera di tanto sole e di un nuovo rialzo termico.

Meteo Bologna 24 aprile

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2247m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 25 aprile

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2065m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 26 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2073m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 27 aprile

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2458m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 28 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3159m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 29 aprile

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3249m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 30 aprile

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3129m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.