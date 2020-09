Meteo, le previsioni del tempo del weekend: atteso un brusco calo termico

Come sarà il tempo nel fine settimana a Bologna e provincia? Il fine weekend, così come da revisioni del Centro Meteo Emilia-Romagna trascorrerà all’insegna di tempo spiccatamente instabile, atteso un brusco calo termico da sabato. Nel dettaglio: venerdì 18 settembre: cieli nuvolosi, dopo i rovesci notturni tempo asciutta tra mattina e pomeriggio. In serata rovesci deboli/moderati muoveranno dai rilievi verso la pianura.

Sabato 19 Settembre: cielo nuvoloso o poco nuvoloso. Vento moderato da Nord-Ovest e temperature in calo: non oltre i +20°/+21°.

Domenica 20 Settembre: cieli nuvolosi e rovesci tra mattina e pomeriggio. In esaurimento da metà giornata. Ventilazione da Nord-Est.

Linea di tendenza e sguardo ai prossimi giorni

La circolazione depressionaria tende gradualmente ad assorbirsi: instabilità residua nella giornata di lunedì 28 con cieli nuvolosi e possibilità di piogge sui settori romagnoli. Maggiore stabilità nel corso della settimana con temperature in graduale ripresa sulle medie del periodo.

Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com