Meteo Bologna, le previsioni per il fine settimana

Dopo la (poca) neve caduta anche su Bologna, l'ultimo fine settimana di gennaio si annuncia senza fenomeni di rilievo, come da previsioni di 3Bmeteo. A partire da giovedì 26 gennaio, infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Meteo Bologna venerdì 27 gennaio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 571m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna sabato 28 gennaio

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 551m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Meteo Bologna domenica 29 gennaio

Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 987m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.