Meteo, le previsioni per il fine settimana a Bologna e provincia

Il fine settimana vedrà un intenso peggioramento delle condizioni meteo per il transito di una profonda saccatura. Temperature in calo.

Nel dettaglio:

Venerdì 28 agosto: cielo poco nuvoloso, con nubi in aumento verso sera. Non sono previste particolari precipitazioni, se non qualche rovescio serale lungo le aree di bassa pianura. Massime fino a +34°.

Sabato 29 agosto: cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con piogge anche intense sul crinale appenninico a confine con la Toscana. Nel pomeriggio possibili temporali sulla pianura bolognese. Massime in calo sui +31°/+32°.

Domenica 30 agosto: giornata nuvolosa, con piogge moderate-abbondanti fra mattino e primo pomeriggio. Pausa asciutta in serata. Temperature in calo: massime non oltre +29°/+30°.

Linea di tendenza

Le giornate di lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre saranno caratterizzate dal persistere di condizioni instabili in provincia di Bologna. Temperature in ulteriore calo, su valori freschi.

a cura di Centro Meteo Emilia-Romagna