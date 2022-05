Meteo Bologna: le previsioni del week end, scatta l'allerta gialla

A Bologna si prevede un week-end molto nuvoloso, tanto da far scattare l’allerta gialla della Protezione civile. La giornata di sabato 28 maggio potrà essere caratterizzata da "temporali, anche di forte intensità, sull'intera regione, a cui saranno associate fulminazioni, raffiche di vento e possibili locali grandinate. Dal pomeriggio sono previsti venti forti (50-61 Km/ora) da nord-est, sul mare e sulla costa, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Si prevede un aumento del moto ondoso, fino a molto mosso al largo. Di conseguenza non si escludono, nel tardo pomeriggio, localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o inondazione marina, legati ad una mareggiata sotto le soglie significative per l'allertamento".

Le previsioni 3Bmeteo per sabato 28 maggio

Come rende noto il meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo, a Bologna, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3466m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

Le previsioni 3Bmeteo per domenica 29 maggio

A Bologna domenica cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3202m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.