Meteo Bologna, le previsioni della prima settimana dell'anno

A partire dal 6 gennaio e fino all'8, il transito di alcune onde depressionarie associate alla discesa di correnti fredde settentrionali potrebbe portare a precipitazioni sparse, con quota neve attorno a 1000 metri, e temperature in generale flessione.

Sono le previsioni Arpa Emilia-Romagna che anche per la giornata di oggi, 3 gennaio, segnala nebbia in pianura. Il 4 gennaio si prevede ancora cielo molto nuvoloso e massime in aumento, più marcato sulla Romagna, con valori compresi tra 8 gradi del settore occidentale e 11/15 gradi di quello orientale.

Anche il 5, il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con precipitazioni che dal settore occidentale tenderanno a spostarsi su quello orientale, con neve attorno a 1000 metri sull'Appennino emiliano occidentale e temperature minime senza variazioni di rilievo, comprese tra i 3/4 gradi del settore occidentale e i 6 gradi della costa. Massime in leggero aumento sull'Emilia, con valori tra 10 e 12 gradi, e senza variazioni sulla Romagna, con valori attorno a 13/14 gradi.