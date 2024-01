Meteo Bologna, le previsioni di fine mese

Lo scenario meteorologico sarà dominato dall'alta pressione quantomeno fino ai primi giorni di febbraio. Per Bologna lunga fase improntata al tempo stabile, ma con la formazione di nebbie nei prossimi giorni, come da previsioni 3Bmeteo. La stasi anticiclonica, la scarsa ventilazione e la totale assenza di precipitazioni concorreranno all'accumulo degli inquinanti e dunque al deterioramento della qualità dell'aria, specie nei settori più densamente antropizzati. Temperature massime intorno a 8/10°C, minime sui 3/4°C; complici le inversioni termiche, l'afflusso delle masse d'aria calda di estrazione subtropicale sarà più sensibile alle quote collinari e sull'Appennino, che sperimenteranno un vero e proprio anticipo di primavera.

Meteo Bologna 30 gennaio

Tempo nebbioso per gran parte giornata, con tendenza a rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2955m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 31 gennaio

Nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. rasserena in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2628m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.