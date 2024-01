Meteo Bologna, le previsioni dell'inizio settimana

Su Bologna tempo in graduale miglioramento all'inizio di inizio settimana, dopo le piogge intense del weekend. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, le temperature subiranno un deciso abbassamento per ingresso di venti freddi dai Balcani, responsabili di giornate dal sapore tipicamente invernale fino al successivo weekend, seppur in un contesto variabile e più asciutto.

Una irruzione di aria artica sull'Italia porterà un calo delle temperature e potrà a tratti favorire qualche nevicata fino a bassa quota. Non sarà un evento eccezionale ma pienamente normale in un contesto che ha visto caldo anomalo sull'Italia fino a poco prima dell'Epifania. Il freddo interesserà prevalentemente il Nord e le regioni adriatiche, sarà più smorzato sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori, dove è atteso un aumento termico tra mercoledì e giovedì.

Per l'8 gennaio, a Bologna, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1122m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

Meteo Bologna 9 gennaio

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 728m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 10 gennaio

Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 624m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 11 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 703m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.