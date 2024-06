Nel week end "scoppia" l'estate, e anche l'afa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Bologna giornate soleggiate e temperature in aumento. Nel fine settimana si registrerà il primo caldo estivo, con punte massime verso i 31 - 32°C e minime intorno ai 20 gradi. Queste le previsioni di 3Bmeteo.

Venerdì 7 giugno, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4083m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti.

Meteo Bologna sabato 8 giugno

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4075m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo Bologna domenica 9 giugno

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3909m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.