Meteo, le previsioni del fine settimana: allerta gialla venerdì

Settembre clemente quello bolognese, con giornate calde, anche se per venerdì 22 settembre è stata diramata una allerta gialla. per temporali e vento anche a Bologna e provincia.

"E' previsto un generale rinforzo della ventilazione già dalla notte e primo mattino con venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, - si legge nella nota di Arpae e Protezione civile - sul crinale appenninico con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. In particolare sul settore centro-occidentale potrebbero raggiungersi valori di burrasca forte (75-88 Km/h). Sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sulla fascia appenninica centro-occidentale nella prima parte della giornata".

Vediamo cosa ci attende nel fine settimana: le previsioni 3Bmeteo

Meteo Bologna sabato 23 settembre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 2921m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il Meteo a Bologna e le temperature

A Bologna giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2749m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il commento del previsore Emilia Romagna

DOMENICA: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mare molto mosso.

Meteo Bologna domenica 24 settembre

