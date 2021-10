Medicane, il ciclone simil tropicale al Sud. E da Ognissanti arrivano le piogge al centro nord

"Gungono sempre più conferme sulla formazione di un profondo ciclone mediterraneo nei prossimi giorni, che potrebbe assumere caratteristiche tropicali diventando quello che mediaticamente viene chiamato Medicane (da MEDiterranean HurriCANE)” – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte – “purtroppo il maltempo alluvionale dei giorni scorsi in Sicilia potrebbe essere solo un antipasto di una nuova e ancora più severa ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì potrebbe colpire l’Isola". E anche la Calabria.

PONTE OGNISSANTI , MALTEMPO ANCHE ANCHE AL CENTRONORD - “Condizioni meteo invece diametralmente opposte al Centronord dove il tempo si manterrà stabile almeno fino a venerdì compreso. Tuttavia proprio nel weekend si avvicinerà una perturbazione atlantica che porterà un progressivo peggioramento ad iniziare dal Nordovest, dove le prime piogge dovrebbero giungere già sabato. Ma sarà con molta probabilità ad Ognissanti e nei giorni successivi che la parte più attiva della perturbazione raggiungerà il Centronord portando le classiche piogge diffuse di stampo autunnale. Qualche rovescio raggiungerà a seguire anche il Sud, dove nel frattempo il ciclone mediterraneo avrà allentato progressivamente la presa” – concludono da 3bmeteo.com

Meteo Bologna 1 novembre, Ognissanti

A Bologna cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3279m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Bolognese

LUNEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi con peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali in arrivo. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla pianura emiliana molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sulla pianura romagnola nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; su dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Meteo Bologna domenica 31 ottobre

A Bologna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2964m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su pianura emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

Meteo Bologna sabato 30 ottobre

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3149m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Bolognese

SABATO: tempo in lento peggioramento per l'avanzata di una perturbazione dal Nord Atlantico. Nubi in generale aumento, specie tra pomeriggio e sera. A fine giornata qualche debole precipitazione non esclusa, in primis su piacentino. Lieve calo termico.