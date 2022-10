Meteo Bologna, le previsioni della settimana dal 31 ottobre al 6 novembre

Su Bologna prosegue la lunga fase all'insegna del tempo stabile e asciutto e, come da previsioni di Daniele Olivetti di 3Bmeteo, il tutto in un contesto termico anomalo, con massime che supereranno ancora diffusamente i 20-22°C. Tra martedì e mercoledì atteso un blando peggioramento, che si tradurrà perlopiù in una maggiore nuvolosità e qualche fugace piovasco. Per il ritorno di piogge di maggiore rilievo e temperature più consone al periodo dovremo attendere la seconda parte della prossima settimana.

31 ottobre, il meteo a Bologna

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3567m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

1 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3379m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

2 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna dopodomani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

3 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2856m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

4 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2427m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: vento.

5 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1909m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

6 novembre, il meteo a Bologna

A Bologna cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3232m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.