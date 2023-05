Meteo Bologna, le previsioni per il ponte del 2 giugno

Non sarà un "ponte" del 2 giugno caratterizzato da stabilità a Bologna, mentre si sta cercando lentamente di tornare alla normalità dopo i giorni drammatici dell'alluvione caratterizzati da allerte per criticità dei fiumi e dei terreni già colpiti dalle piogge intense.

Nella giornata di giovedì 1 giugno è ancora allerta gialla per ciriticità idraulica e idrogeologica.

Meteo Bologna 2 giugno

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3227m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 3 giugno

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3182m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo Bologna giugno

Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3140m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Strade e viabilità dopo l'alluvione

Sono ancora 761 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 310 in modo parziale e 451 totalmente. Nel bolognese le arterie interessate sono 206. QUI dettagli viabilità nel bolognese

Al momento si confermano 758 frane principali, oltre a migliaia di micro-frane attive: 120 in provincia di Bologna.