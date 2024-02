Il tempo cambia ancora: le previsioni di fine febbraio

Cambia di nuovo il tempo che a Bologna torna a peggiorare in avvio di settimana per una perturbazione con rovesci e temporali che si protrarranno sino a martedì. Mercoledì avremo ancora tempo uggioso con deboli piogge. Seguiranno giornate volte alla variabilità con possibili temporanei piovaschi. Calo dei valori massimi a inizio settimana proprio per le condizioni atmosferiche perturbate.

Queste le previsioni di 3Bmeteo per l'inizio della settimana

Meteo Bologna 26 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1398m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Meteo Bologna 27 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2091m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

Meteo Bologna 28 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2073m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

Meteo Bologna 29 febbraio

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1915m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.