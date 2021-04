Meteo, le previsioni per la settimana

Settimana molto fredda ma con precipitazioni scarse e comunque non destinate a riequilibrare un marzo tra i più siccitosi di sempre. Questo emerge dalle previsioni meteo per questa prima decade di aprile. Secondo le elaborazioni 3bmeteo il meteo nei prossimi tre giorni ci riserverà temperature molto rigide, con anche la possibilità di nevicate a quote collinari, sebbene scarse e localizzate. La colonnina di mercurio poi ricomincerà a salire, almeno fino al weekend. Queste le previsioni nel dettaglio:

Mercoledì 7 aprile: la pressione atmosferica tende a rimontare da ovest ma il flusso artico in discesa lungo l'Adriatico continua a generare qualche nota di instabilità sull'Emilia Romagna, con precipitazioni diurne specie a ridosso dell'Appennino romagnolo, nevose fino in collina. Clima molto piuttosto freddo specie al mattino, massime non oltre i 10/13°C in pianura. Venti da nord-ovest al pomeriggio.

Giovedì 8 aprile: bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna con qualche nuvola nelle ore diurne. Minime basse con gelate diffuse al mattino, massime in ripresa di qualche punto. Mare da mosso a poco mosso.

Venerdì 9 aprile: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla pianura emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mare poco mosso.