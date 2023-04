Meteo Bologna, le previsioni del tempo per il ponte del 1° maggio

Se in settimana rimonta l'alta pressione, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, tornano le nubi tra venerdì e sabato con possibile nuovo peggioramento tra domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio, prevede il meteorologo Daniele Olivetti di 3Bmeteo.

Meteo Bologna sabato 29 aprile

Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

Meteo Bologna domenica 30 aprile

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2681m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est.

Meteo Bologna lunedì 1° maggio

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2371m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest.