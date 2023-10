Meteo, le previsioni per il ponte di Ognissanti

Un fronte atlantico è atteso nella giornata di lunedì 30 ottobre, anche se, prevede 3Bmeteo, la notte di Halloween e il giorno di Ognissanti si prospetterebbero asciutte e con cielo poco nuvoloso, ma sarà l'inizio di una breve pausa di tempo stabile poichè al largo delle Isole Britanniche maturerà una profonda depressione che si avvicinerà progressivamente e anche l'Italia sarà interessata dal maltempo relativo a questa super tempesta già nel corso della giornata del 2 novembre.

Meteo Bologna 29 ottobre

Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3090m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 30 ottobre

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3499m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 31 ottobre

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3044m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 1° novembre

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2919m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.