Meteo Bologna, le previsioni della settimana: attenzione alla nebbia

Giornate stabili e in prevalenza soleggiate, salvo il temporaneo passaggio di velature anche spesse e poi foschie o banco di nebbia in aperta campagna. È il quadro attuale di 3Bmeteo che rileva anche temperature gradevoli nelle ore diurne con massime entro i 13/15 gradi. I valori minimi sono entro i 5/6 gradi, inferiori nelle aree di campagna.

Meteo Bologna 19 febbraio

La settimana è iniziata quindi con bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2244m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 20 febbraio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1735m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 21 febbraio

Giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1836m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 22 febbraio

Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1802m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo Bologna 23 febbraio

Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2148m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.