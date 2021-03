Meteo, le previsioni per la settimana

Ampia fascia di alta pressione in arrivo: le temperature saranno quasi estive, mancano le precipitazioni

Temperature decisamente primaverili e quasi estive per uesta settimana, a causa di una alta pressione anticiclonica che investe tutto lo Stivale. Queste le previsioni meteo elaborate da 3bMeteo per gli ultimi giorni di marzo. Il picco verràa raggiunto proprio nelle giornate di mercoledì e giovedì, per poi lasciare spazio probabilmente a una perturbazione che andrà ad insistere proprio sul fine settimana pasquale. Qui di seguito le previsioni nel dettaglio dei prossimi tre giorni.

LUNEDI': giornata ancora stabile e soleggiata anche se con qualche annuvolamento di passaggio ma soprattutto la possibilità di nubi basse o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino lungo la via Emilia e sulle coste, in dissipazione nel corso della mattinata. Temperature in ulteriore lieve aumento, punte di oltre 20°C al pomeriggio sulle pianure interne, più fresco lungo le coste. Venti deboli a regime di brezza. Mare poco mosso.

MARTEDI': alta pressione nord africana in rinforzo sull'Emilia Romagna, con tanto sole ma ancora possibilità di qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure e lungo le coste, specie tra ferrarese e Romagna. Ulteriore rialzo termico, punte di 23-24°C al pomeriggio. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

MERCOLEDI': apice dell'anticiclone africano sull'Emilia Romagna per una giornata stabile e assolata, al più poco nuvolosa e con qualche foschia mattutina su coste e pianure. Ulteriore lieve rialzo termico, punte di 25-26°C, decisamente più fresco lungo le coste. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso o calmo.