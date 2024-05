Non è finita, diramata allerta meteo: week-end instabile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora piogge a intermittenza, come negli ultimi giorni. Anche giovedì 23 maggio è una giornata caratterizzata da instabilità pomeridiano-serale, con possibilità per piogge o brevi temporali, prevede 3Bmeteo.

Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta gialla per "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionale e sul settore occidentale. Nelle zone montane/collinari non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico".

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, venerdì il tempo sarà più stabile, mentre sono probabili nuovi fenomeni diurni nel corso di sabato, mentre domenica dovrebbe andare meglio.