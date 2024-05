Meteo weekend: tempo variabile a Bologna, con temperature in risalita

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Bologna, infatti, per venerdì 3 maggio la giornata si alternerà tra nubi e schiarite (durante il pomeriggio). Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1925m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 4 maggio previsti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2425m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La tendenza meteo per domenica 5 maggio profila cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2921m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.