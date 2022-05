Meteo 2 giugno: dopo la 'pausa' torna il caldo

Non sarà una ondata di calore in piena regola, però l'avvio della prima settimana di giugno si lascerà alle spalle i fenomeni di brutto tempo per andare incontro a giorni di estesa alta pressione. Questo il verdetto delle previsioni a breve termine elaborate da 3bmeteo.

In particolare, per oggi lunedì 30 maggio, fino al pomeriggio ancora molte nubi associate a fugaci e brevi pioviggini a carattere sparso. Già da martedì tempo stabile, seppur con estese velature di passaggio nella prima parte del giorno. Da mercoledì in poi un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Attesa -ma per ora è solo una previsione- una nuova ondata di calore per il prossimo fine settimana, con massime in pianura fino a 33-35°C.