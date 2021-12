Meteo, le previsioni per l'ultima settimana dell'anno

Ancora strascichi piovosi, poi il ritorno del bel tempo, e temperature su. Lo riporta 3bmeteo in merito alle previsioni per i prossimi giorni sull'Emilia-Romagna. La perturbazione di Natale sta per lasciare lo stivale, ma ancora un paio di giornate all'insegna della pioggia sono da tenere in conto. Clima particolarmente non freddo, anzi a tratti mite per il periodo sull'Appennino, per venti da Sudovest talora sostenuti, con neve solo alle alte quote. Tra il 27 e il 28 ancora instabile a tratti perturbato, in attesa di una decisa rimonta dell'alta pressione che dovrebbe concretizzarsi entro Capodanno, con tempo stabile.