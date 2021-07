Radiazione UV solare: via a servizio Arpae con previsioni e consigli di comportamento

Online da oggi il servizio di previsione dell'indice ultravioletto (UVI), realizzato da Arpae, rinnovato ed esteso a tutta l’Emilia-Romagna. Ogni giorno, dopo le ore 11, viene fornita su mappa la previsione per oggi, domani e dopodomani dell’indice UV, sulla base della nuvolosità prevista, quindi maggiormente rappresentativo delle situazione reale.

Nella comunicazione dei valori assunti dall’indice UV, si utilizzano generalmente categorie di esposizione a cui è associata una scala cromatica e relativi consigli comportamentali.

L'indice UV è stato concepito per aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi di una eccessiva esposizione alla radiazione solare ed è stato sviluppato nell’ambito di una collaborazione tra l’Organizzazione mondiale della sanità, il Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), l’Organizzazione Meteorologica Mondiale e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti (ICNIRP).

Cos'è l'indice UV e classi di esposizione

L´Indice della radiazione UV solare (UVI) descrive il livello di radiazione UV solare che raggiunge la superficie terrestre in una certa area. Nelle previsioni UV su mappa viene rappresentato l’indice UV in condizioni di cielo nuvoloso, maggiormente rappresentativo delle situazione reale. I valori dell´indice variano da zero in su: più è alto il valore dell´indice, maggiore è il potenziale di danno per la pelle e per gli occhi e minore è il tempo necessario perché tale danno si verifichi.

I livelli di radiazione UV e quindi i valori dell´indice variano nell´arco della giornata. Nel riportare l´UVI, maggiore enfasi viene posta al livello massimo di radiazione UV di un dato giorno. Detto massimo è presente durante un periodo di quattro ore centrate sul mezzogiorno solare. A seconda della località geografica e dell´applicazione o meno dell´ora legale, il mezzogiorno solare cade tra il mezzogiorno locale e le 2 del pomeriggio.

