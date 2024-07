Temperature vicine ai 40 gradi: è allerta caldo estremo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Temperature ancora in aumento e caldo torrido che non molla la presa sul territorio bolognese. La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta gialla per il caldo estremo: picchi di 37 gradi che sulle zone pedecollinari arrivano a sfiorare addirittura i quaranta “grazie al contributo di venti sud-occidentali”, si legge nel bollettino diramato dall’Arpae.

Il sole sarà dominatore assoluto anche nel resto della settimana, con l’afa che non darà tregua nemmeno durante la notte. A Bologna è attivo un numero verde per le emergenze legate al caldo, con consigli e servizi dedicati soprattutto agli anziani e alle persone più fragili.

Il Comune ha anche attivato fino al 13 luglio il piano allerta per le persone che vivono in strada, messe ulteriormente in difficoltà dalle temperature alte. Il servizio Instrada distribuisce acqua e Sali minerali in varie zone della città, operando in stretto contatto con il Servizio di pronto intervento sociale e i servizi socio-sanitari. Sono disponibili docce aperte al pubblico, mentre nei dormitori sono stati aumentati i posti disponibili. Per il riparo durante le ore diurne, per coloro che vengono intercettati in strada e versano in condizione di fragilità, è prevista la possibilità di accesso libero presso i Laboratori di Comunità cittadini di ASP Città di Bologna (Laboratorio E20, Laboratorio Happy Center, Laboratorio Belletrame).