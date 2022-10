Meteo Bologna: l'autunno si fa attendere. Nel weekend temperature fino a 26°

Dopo un’altra lunga fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature decisamente miti grazie all’anticiclone africano, sull’Emilia Romagna le condizioni meteo stanno per cambiare.

Fino a venerdì mattina prevarrà il sole ma con diffuse nebbie nelle ore mattutine sulle pianure. Dal pomeriggio correnti umide meridionali porteranno un graduale aumento della nuvolosità ma in un contesto generalmente asciutto. Sarà il primo sintomo di un debole peggioramento che interesserà gran parte della regione sabato. Tra notte e mattino piogge e rovesci bagneranno l’Emilia con fenomeni più abbondanti sulle aree appenniniche, durante il giorno i fenomeni si sposteranno anche verso le pianure, fino a interessare il Ferrarese. Precipitazioni meno probabili sulla Romagna tra Bolognese e Riminese. Ampie schiarite già dal tardo pomeriggio a partire dai rilievi. Domenica tempo più asciutto con nuvolosità sparsa e spazi soleggiati, attenzione a qualche foschia e alle nebbie nelle prime ore del mattino. Temperature nel complesso stazionarie, massime comprese tra 21 e 25°C. Così la tendenza meteo per i prossimi giorni sulla nostra regione a cura di 3bMeteo.

Focus meteo su Bologna

Guardando nel dettaglio il territorio di Bologna, per i prossimi giorni avremo nel complesso un tempo stabile e asciutto con temperature massime ancora elevate per la media stagionale, con picchi fino a 25°C. Il weekend invece potrebbe essere un po' velato: nubi sparse generalmente medio-alte

Per la giornata di sabato, 22 ottobre, a Bologna cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3729m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Per la giornata di domenica 23 ottobre, a Bologna cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3671m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.